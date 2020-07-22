البرلمان الإيراني يؤكد أن حادث نطنز ناجم عن اختراق أمني

أعلن عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، أن حادث "نطنز" ناجم عن اختراق أمني ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلنت طهران في الثاني من يوليو الحالي، عن وقوع حادث في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في منشأة "نطنز" النووية، وأن الحادث سيعيق تطوير وإنتاج أجهزة الطرد علىالمدى المتوسط.
وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى أنه توصل إلى أسباب وطريقة وقوع الحادث، لكنه أجل الإعلان عنها لدواع أمنية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد قالت إنه وفي حال ثبت ضلوع كيان أو دولة في حادث نطنز، فإن رد طهران سيكون حاسما وهاماوستثبت أن "زمن اضرب واهرب قد ولى".
وأضافت الخارجية أن حادث نطنز لم يعيق برنامج إيران النووي، مشيرة إلى أن الانفجار "وقع في وحدة خارجية تقوم بتصنيع بعض المعدات، فيما الأنشطة النووية في محطة نطنز تتم تحت الأرض".
جدير بالذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز"، ذكرت أن سبب الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي في إيران، الأسبوع الماضي، كان عملية تخريب نظمتها إسرائيل باستخدام عبوة ناسفة.
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