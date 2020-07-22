روسيا تقبض على 4 مسلحين في شمال القوقاز

قبضت هيئة الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، على أربعة مسلحين في منطقة تشيجيم في كباردينو – بلقاريا شمالي القوقاز جنوب غربي روسيا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشار بيان صدر عن الهيئة، إلى أن "الأمن أحبط هجوما إرهابيا ضد ضباط إنفاذ القانون في كباردينو-بلقاريا، تم التخطيط له من قبل أعضاء مجموعة موالية لـ(داعش)".

وأضاف البيان: "نتيجة لعمليات الاستطلاع والبحث، تم العثور على 4 مسلحين مطلوبين في المنطقة الجبلية والغابات

في منطقة تشيغيم، وأثناء القيام بعملية إلقاء القبض عليهم، أقدم المسلحون على فتح النار على أفراد القوات الأمنية الأمر الذي أدى إلى إصابة بعض رجال إنفاذ القانون بجروح ليست بالخطيرة".

وأشار البيان، إلى العثور على أسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين.

وشدد البيان على رفع دعوى جنائية بموجب مادتي "الهجوم الإرهابي"، و "التصنيع غير المشروع للأسلحة"، من

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القانون الجنائي الروسي.

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق واكبت طائراتي استطلاع أمريكيتين وألمانية أثناء تحليقها قرب الحدود الجنوبية والغربية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة في بيان له أن أنظمة الاستطلاع لقوات الدفاع الجوي الروسية رصدت اليوم الأربعاء تحليق طائرتي استطلاع أمريكيتين من طرازي "بوينغ بيه-8 أي بوسيدون" و"لوكهيد يو-2 إس" فوق مياه البحر الأسود، بالإضافة إلى تحليق طائرة أخرى من طراز "لوكهيد بيه-3 إس أوريون" تابعة لسلاح الجو الألماني فوق بحر البلطيق.