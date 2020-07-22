سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد لأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعدما سجلت 2706 إصابة و92 حالة وفاة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها فحصت 18416 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق 844218 نموذجا".
وأضاف، أن "الوزارة سجلت أيضا 2197 حالة شفاء خلال ذات المدة".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 2466 إصابة و81 وفاة بفيروس كورونا.
وبلغ مجموع الإصابات في العراق 99865 إصابة، والوفيات 4042 حالة وفاة،بينما حالات الشفاء فبلغت 67147 حالة.
وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في مخيم العليل الثاني للنازحين بمحافظة نينوى.
وقال الغراوي، في بيان اوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه بعد الاشتباه بإصابة أحد النازحين بفيروس كورونا من قبل المركز
الصحي التابع للهيئة الطبية الدولية (اي أم سي) تم إحالة المشتبه به إلى مستشفى الشفاء للأمراض الصدرية والحميات، وكانت نتيجة الفحص موجبة
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.