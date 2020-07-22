استطلاع رأى : 56% من الأمريكيين يعتبرون أمريكا عنصرية

أعلنت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن نتائج لاستطلاع الرأي العام، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، دلت على أن 56% من الأمريكيين، يعتبرون المجتمع الأمريكي عنصريا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وحسب الاستطلاع فإن 40% فقط من الذين تم استطلاع آرائهم، لديهم وجهة نظر معاكسة.

وقال المعلق التلفزيوني المحافظ المعروف بن شابيرو، إن هذه الأرقام "صادمة ومحبطة". وحسب رأيه، "يستسهل الأمريكيون تكرار دعاية وسائل الإعلام بدلا من الجدل معها لأن بعد ذلك، قد يأتي الاضطهاد الشديد".

وأضاف شابيرو رئيس تحرير DailyWire.com ومؤلف الكتاب الجديد "كيف تدمر

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أمريكا: ثلاث خطوات سهلة"، في حوار تلفزيوني، من المحتمل أن ذلك يحدث بالفعل حاليا.

ونوه بأن هذه الأرقام، تعني إما أن غالبية الأمريكيين، يعتبرون أن أسرهم وجيرانهم وأصدقاءهم عنصريون بالفعل لأن المجتمع الأمريكي عنصري، أو يعتقدون أن مؤسسات المجتمع الأمريكي فاسدة للغاية وعنصرية بشكل منهجي، بحيث يجب محوها من على وجه الأرض.

وطبعا يؤكد ذلك، أنصار "المشروع 1619"، الذين يقولون، "إن أمريكا لم تقم على الحرية، بل على العبودية، والظلامية. إذا

كنت تعتقد أنه توجد الآن، في عام 2020 ، عنصرية نظامية أو متأصلة في المجتمع، فإن الحل الوحيد هو تدمير المنظومة بالكامل. وعن ذلك، يتحدث علانية أشخاص مثل روبن دي أنجيلو وإبراهام كاندي في ما يسمى "بالسعي المناهض للعنصرية". ووفقا لهم، فإن مناهضة العنصرية هي بمثابة كسر المنظومة من الداخل. أجل، يمكنك أن ترى كيف تترسخ هذه الأفكار. يمكن القول، إنه يجري دقها مرارا وتكرارا وزرعها في الرؤوس.

وأعتقد أنه يتم الإيحاء للناس بطريقة ما، بعقيدة تتعارض مع الحقائق ومع فهمهم الذاتي لأمريكا. نحن نرى، كيف يتزايد عدد الناس الذين ينظرون بإيجابية إلى شعار حياة السود مهمة. لقد قلنا دائما، إنه يمكن النظر بشكل مختلف إلى هذه العبارة".