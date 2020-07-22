مسبار الأمل الإماراتي يرسل أولى صوره بعد ابتعاده عن الأرض

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أول صورة لمسبار الأمل، بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال آل مكتوم في تغريدة على "تويتر": "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء، صورة لوجهته وقبلته للكوكب الأحمر، تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم

ضمن أجهزة ملاحته الفضائية".

وأضاف: "ما أوسع الكون.. ما أعظم الخلق.. وما أقرب الخالق".

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وقدمت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تهانيها لدولة الإمارات، على إطلاقها بنجاح "مسبار الأمل"، أمس الأحد، لاسكتشاف المريخ، ووعدتها بالتعاون معها عن طريق برنامج Artemis على القمر وحوله.

وقال مدير الوكالة، جيمس بريدنستين، في تغريدة له، عبر حسابه

الرسمي بموقع "تويتر": "أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ، مسبار الأمل، يمثل اليوم تتويجا للعمل الجاد والتركيز والتفاني، فضلا عن بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر".

وتابع: "تمت تسمية هذه المهمة بشكل ملائم لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم، ونحن في رهبة من السرعة والالتزام اللذين أظهرتهما الإمارات، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب".