بالفيديو.. لبنانية من أنصار “حزب الله” تنتقد كره الإيرانيين للحزب ” فعلنا أشياء كثيرة من أجل إيران”

انتقدت سيدة لبنانية من أنصار ميليشيا حزب الله اللبناني سلوك ونظرة الإيرانيين تجاههم، وذلك في ظل تصاعد دعوات الإيرانيين بوقف مساعدات طهران للميليشيا اللبنانية، رغم تضحيات حزب الله لصالح النظام الإيراني، وفق تعبيرها.

وأشارت السيدة في حديث مع برنامج على التلفزيون الإيراني إلى أن المواطنين في إيران ينتقدون مساعدات بلادهم لحزب الله اللبناني، حيث قالت ”لقد قالوا لنا كثيرا إنكم تأكلون خبزنا وتشربون مياهنا وتأخذون لقمة عيش أطفالنا من موائدنا“.

وعلقت السيدة اللبنانية ردا على هذا بقولها: ”إننا فعلنا أشياء كثيرة من أجل إيران فنحن هذا الدرع خارج بلادكم الذي إذا أشار شخص بأصغر إشارة نحو إيران فسوف نقف نحن معكم ونحارب وندافع جميعا من أبناء وشباب وزوجات وبيوت“.

وأضافت ”أنني أريد أن أقول للأسرة الإيرانية إنه إذا تراجعت كمية ولو لقمة من مائدتكم فلم تذهب لغريب بل ذهبت لمن هو بمثابة جيشكم خارج البلاد“.

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بدورهم، شارك عدد من النشطاء والمواطنين في إيران تصريحات السيدة اللبنانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم الناشط صاحب حساب ”ماريو“ الذي كتب عبر تويتر ”هذا خداع النظام المجرم، ففي الوقت الذي تتحدث فيه هذه السيدة اللبنانية في التلفزيون الإيراني بشكل منتقد، تخرج زينب ابنة قاسم سليماني في التلفزيون اللبناني وتقول، إن شعب إيران يساعد بكل قوته حزب الله اللبناني وحماس“.

يأتي هذا في ظل انتقادات واسعة من المواطنين في إيران للمساعدات المالية التي يقدمها النظام الإيراني لميليشيا حزب الله اللبناني، إذ أعرب الإيرانيون في احتجاجاتهم عن رفضهم لهذه المساعدات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادهم، وكان من بين هتافاتهم ”لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران“.