كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة ألمانية: ميركل ساهمت بوقف اندلاع حرب بين تركيا واليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وسائل إعلام ألمانية اليوم الاربعاء، أن المستشار الألمانية أنجيلا ميركل حالت دون اندلاع حرب بين تركيا واليونان أمس.

وكانت قد صرحت اليونان بوقت سابق، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي القيام بفرض عقوبات شديدة على تركيا إذا لم تتراجع أنقرة عن محاولات متنازع بشأنها للتنقيب عن الموارد الطبيعية في البحر المتوسط.

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وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور أثينا "للأسف تضيف تركيا حلقة أخرى لتصرفاتها العدائية لليونان ولقبرص وللاتحاد الأوروبي بأسره".

وأضاف "التشكيك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص هو في نهاية المطاف تشكيك في حقوق أوروبا نتوقع دعم حلفائنا "لعقوبات على تركيا".. وما دامت تركيا تواصل هذا الدرب فإن العقوبات على تركيا ستكون هي السبيل الوحيد".