كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ‏إيران تواصل استهداف "رواد النهضة".. وميثاق عبدالله يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران ملاحقة رئيس المكتب السياسي لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز –التي تتخذ من أستراليا مقرا لها- بزعم تصنيفها كمنظمة إرهابية لديها.

وزعمت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن حركة "رواد النهضة لتحرير الأحواز" متورطة بارتكاب هجمات أعمال داخل البلاد، ولكن في الوقت ذاته لم تقدم أي دليل تُبثت فيه صحة مزاعمها.

وتلقت ليندال ساكس سفيرة أستراليا لدى إيران رسالة قبل أيام من جانب مؤسسة محلية مقربة من النظام الإيراني تدعى "هابيليان" تستهدف ملاحقة أعضاء حركة "رواد النهضة لتحرير الأحواز".

وفي السياق ذاته علق ميثاق عبدالله رئيس المكتب السياسي لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز على الاتهامات التي حاولت إيران إلصاقها بالحركة.

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وقال "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن الاتهامات التي نشرتها إيران عن الحركة تأتي في سياق سلسلة الصراع بين الحركة ونظام الملالي، مشيرًا إلى أن نظام طهران لم يقدم أي دليل على تلك الاتهامات.

وأضاف القيادي البارز بحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، أن السلطات الاسترالية تسلمت رسالة من نظام إيران تطالب بوقف نشاط الحركة وتسليمي لإيران.

وأوضح "عبدالله"، أن ما تذوقه إيران اليوم نتيجة طبيعية لأفعالها وسياساتها الإرهابية ومليشياتها التي عاثت الفساد في بلاد العرب وأحرقت الحرث والنسل، فأن إيران ليست سوى طغمة مارقة اختطفت البلاد وأذلت العباد وحتى الحجر والشجر والكتاب لم يسلم من بطشهم.

وشدد "ميثاق عبدالله" أن الاتهامات الباطلة التي يُرددها النظام الإيراني المحتل للأحواز باطلة ولكنها ستزيد قيادات الحركة على مواصلة الطريق لتحرير الأحواز من الاحتلال الفارسي.