العدد 3249 – 23 يوليوز وزارة المالية: سحب غير اعتيادي لودائع المغاربة خلال فترة الجائحة.. وعجز سيولة البنوك بلغ 9380 مليار مندوبية التخطيط: أسعار المواد الغذائية تراجعت بـ1.3 في المائة وسعر المحروقات في ارتفاع

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