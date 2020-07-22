من بؤر صناعية ومخالطين.. جهة الشمال تسجل 15 إصابة جديدة بـ”كوفيد19″

ارتفعت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في جهة الشمال إلى 3711 حالة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة، بالجائحة.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″ أن أغلبية الحالات الجديدة سجلت في مدينة طنجة، بينها بؤر صناعية، ومهنية، وأشخاص مخالطين.

وكانت المديرية الجهوية للصحة في جهة الشمال، قد أهابت بجميع المواطنات، والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات غير الضرورية، والانخراط التام في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية، ومسؤولية.

كما شددت المديرية نفسها، على اعتماد الإجراء الجديد، المتمثل في التطبيق الهاتفي “وقايتنا” لمحاربة، ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا.