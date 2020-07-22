لاعب مالقا المغربي عبقار ينتقل إلى آلافيس

انتقل اللاعب المغربي عبد الكبير عبقار من فريق مالقا إلى فريق آلافيس، الممارس بدوري الدرجة الأولى الإسباني.
وانتقل عبقار، المزداد سنة 1999 بمدينة سطات من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم إلى الفريق الرديف لمالقا “مالاغينيو” سنة 2016، الذي حقق معه هذا الموسم الصعود إلى دوري الدرجة الثانية “باء” كما شارك مع الفريق الأول هذا الموسم أمام فريق لوغو في مسابقة كأس الملك وأمام ألميريا لحساب منافسات الدوري.
والتحق عبقار بفريق آلافيس في انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الأندلسي يوم 30 يونيو الماضي.
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