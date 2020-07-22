استحقاقات 2021.. البركة: قانون ومدونة الانتخابات يجب أن يعدلا لتوضيح قواعد اللعبة بوقت كاف- فيديو

قال نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن تقديم أحزاب المعارضة لمذكرة للمطالبة بإصلاحات سياسية، هدفه تقوية المؤسسات المنتخبة، ومصداقيتها، مؤكدا أن اختيار التنسيق مع الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية جاء اعتبارا لوجودهم جميعهم في المعارضة.

وعلى هامش الندوة الصحافية، التي نظمها الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة المذكورة، لتقديم المذكرة، التي تهم الانتخابات التشريعية، والجماعية لسنة 2021، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، أكد البركة أن المطلب اليوم هو تعديل مدونة، وقانون الانتخابات، قبل متم السنة الحالية، معتبرا أن ذلك ما يضمن إتاحة وقت كاف للأحزاب، وتوضيح قواعد اللعبة أمامها.

كما أكد البركة أن من مطالب التسنيق التسجيل التلقائي للناخبين بالبطاقة، وتقديم تحفيزات للشباب لتشجيعهم على التصويت بدل المقاربة العقابية، مشددا في الوقت ذاته على تمسك حزبه بعدم رفع نسبة العتبة الإنتخابية، لضمان تمثيلية سياسية أكبر، حسب قوله.