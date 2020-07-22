عين ماهل: إغلاق شامل لمدة ثلاثة أيام إثر ارتفاع معدل الإصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المجلس المحلي في عين ماهل، مساء اليوم، الأربعاء، عن إغلاق شامل لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من مساء يوم غد، الخميس، حتى فجر الأحد المقبل، وذلك في ظل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 67 حالة في البلدة.

واتخذ المجلس قرار الإغلاق في أعقاب اجتماع طارئ عقد اليوم، بحضور رئيس المجلس المحلي، أحمد حبيب الله، وبمشاركة أعضاء لجنة الطوارئ في البلدة، وأطباء من العيادات المحلية لصندوفي المرضى "كلاليت" و"مؤحيدت".

من الاجتماع الطارئ في مجلس عين ماهل، اليوم

ولفت بيان صدر عن المجلس المحلي، إلى أنه "في سير الاجتماع تحدث الحضور حول عدة نقاط ومعايير مركزية في هذا السياق، مع التركيز على أهمية العمل الجماعي من أجل الحد من انتشار هذا الوباء في القرية".

وخلص الاجتماع إلى القرارات التالية:

فرض الإغلاق الشامل، (في ساعات المساء) حيث ستغلق القرية ابتداء من مساء يوم غد الخميس الـ23 من تموز/ يوليو الجاري من الساعة 19:00 مساءً حتى 04:30 فجرًا. ويستمر (الإغلاق المسائي) حتى فجر يوم الأحد 25 تموز/ يوليو الجاري.

ويشمل الإغلاق:

حظر التجول في الشوارع والخروج من البيوت إلا لحالات الضرورية فقط، إغلاق المساجد كليا، إغلاق المحلات التجارية، ومنع إقامة الفعاليات الاجتماعية وغيرها.

تنسيق بين صناديق المرضى في القرية - "كلاليت" و"مؤحيدت" - مع المجلس المحلي، بتقديم طلب إلى "نجمة دوواد الحمراء" ووزارة الصحة، لإقامة محطات فحص متنقلة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح المجلس في بيانه أن "الشرطة والجبهة الداخلية (التابعة للجيش الإسرائيلي) سيقومون بفرض تنفيذ القرار وسيتم تحرير مخالفات وغرامات مالية للمخالفين".

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ودعا المجلس في بيانه "أهالي عين ماهل الالتزام بقرار الإغلاق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتفاديا للمخالفات والغرامات المالية".

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 54,663 حتى الساعة 10:21 من صباح اليوم، الأربعاء، بينهم 430 وفيّات. ومن مجمل الإصابات هناك 259 وصفت حالتهم خطيرة و82 يتلقون التنفس الاصطناعي، و22,920 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 31,313".

وتبين من إجمالي عدد الإصابات في الـ24 ساعة الأخيرة أن موجة الارتفاع آخذة بالازدياد بوتيرة أشد وأسرع.

ويستدل من معطيات نشرها "مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا" في البلاد أن الناصرة وكسيفة وقلنسوة وعين ماهل دخلت قائمة الخطر فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا فيها.

وسُجّلت في عين ماهل 67 إصابة وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا 17% خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد المصابين 55 والمتعافين 7.