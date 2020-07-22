وفد إيراني إلى أوكرانيا للتفاوض حول تعويضات الطائرة المنكوبة

الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن وفدا إيرانيا سيزور بلاده، للتفاوض حول دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة التي أسقطتها طهران مطلع العام الجاري.



وقال كوليبا في تصريحات صحفية إن الوفد الإيراني سيصل إلى العاصمة كييف خلال الأسبوع الجاري، من أجل التفاوض حول تعويضات عائلات ضحايا الطائرة، حسبما ذكرت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية التي يقع مقرها ببريطانيا، اليوم الأربعاء.

وأعرب وزير خارجية أوكرانيا عن استعداد كييف للتفاوض بهذا الصدد، مؤكدا أن هذه اللقاءات ضرورية بهدف تحقيق العدالة لعائلات الضحايا.

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ومن المرتقب أن تعلن إيران رسميا عن زيارة ممثليها إلى أوكرانيا لإجراء المفاوضات حول تعويضات الطائرة المنكوبة، حسب كوليبا.

وشدد وزير خارجية أوكرانيا على رفض بلاده ادعاءات طهران بأن حادث الطائرة المنكوبة وقع بسبب خطأ بشري، مطالبا بتحقيق كلي في أداء منظومة التحكم الجوي الإيرانية.

ودعا السلطات الإيرانية لبدء تحقيقات جنائية على مستوى عال، ومحاسبة جميع المتورطين بالحادث، لافتا إلى استعداد أوكرانيا للتعاون مع طهران في هذا الصدد