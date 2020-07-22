- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية إيرانية: الانفجار في مفاعل نطنز النووي كان نتيجة خرق أمني والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يوليه 2020
قالت لجنة برلمانية إيرانية أن نتائج التحقيقات في أسباب الإنفجار الذي وقع في مفاعل نطنز النووي لتخصيب اليورانيوم بمدينة أصفهان وسط البلاد، كان نتيجة خرق أمني .
وشهدت إيران، منذ أواخر الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، سلسلة حرائق وانفجارات ضربت مواقع حساسة، بدأ أولها، في 26 يونيو، مع انفجار في منشأة للصواريخ الباليستية، في بارجين قرب طهران، وكان أبرزها انفجار هزّ أهم مفاعل نووي لتخصيب اليورانيوم في نطنز في أصفهان (وسط).
وتناقضت الروايات الرسمية الإيرانية بشأن حصيلة الأضرار في المفاعل، وتحفّظت على أسبابه بحجج أمنية، لتبقى أسباب التفجير في دائرة الترجيحات، مع تقارير صحافية أشارت إلى تورّط أميركي إسرائيلي في الحادث
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة برلمانية إيرانية: الانفجار في مفاعل نطنز النووي كان نتيجة خرق أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.