معارض تركي يرد على تصريحات أردوغان بشأن النظام الرئاسي

الأربعاء 22 يوليه 2020

انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، نظام الحكم الرئاسي الذي بدأ العمل به فعلياً في 24 يونيو 2018.



وندد أوزيل بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء حكومة النظام الرئاسي في العامين الماضيين، حيث قال أردوغان إن "النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة منذ 200 عاماً".

وقال أوزيل في كلمته بالبرلمان التركي، الأربعاء، إن النظام الرئاسي يحمي الوزراء من الاستجواب أمام البرلمان، وأضاف أن "نظام الحكم الرئاسي لا يسير بشكل فعال، هذا النظام، بعد استفتاء الدستور في 16 أبريل 2017 وبدء العمل به في 24 يونيو 2018، يعاني غياب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالوزراء لا يستجيبون لأسئلة النواب، والحكومات التي سبقتكم كانت تستجيب لأسئلة النواب كتابة بنسبة 86%، أما في حكومتكم، فكانت نسبة الإجابة على أسئلة النواب خطيا 4.5%، حكومتكم من أعلى الهرم وحتى الوزراء لا يأخذون ممثلي الشعب على محمل الجد".

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وكان الرئيس التركي صرح، الثلاثاء، بأن "نظام الإدارة الرئاسي يعد نظاماً ديناميكياً يسمح بإجراء أي تغيير بسرعة عند الحاجة للتغيير، ولا مفر من المرور بمخاض في الكثير من القطاعات أثناء تغيير شكل نظام الحكم في البلاد، لا نقول إن النظام الرئاسي هو الأمثل، لكننا منفتحون سياسياً على كل تغيير في نظام حكم البلاد إن كان أفضل وأجود".

وقابلت المعارضة تصريحات أردوغان بالاستهجان، حيث أكد أوزيل حاجة "نظام أردوغان الرئاسي إلى إصلاح شامل"، وضرورة الانفتاح على التغيير . وعلق: "ماذا عن السنوات والوقت والجهد الذي خسرناه".

ويشتكي نواب المعارضة من عدم تجاوب واهتمام الوزراء ورئاسة الجمهورية مع الاستجوابات البرلمانية التي يقدمونها إلى البرلمان كما كان في السابق، كما تشير تقارير إلى التدخل المباشر لرئيس الجمهورية في مهام القضاء وقرارات البنك المركزي