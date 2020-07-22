لجنة برلمانية إيرانية: الانفجار في مفاعل نطنز النووي كان نتيجة خرق أمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت لجنة برلمانية إيرانية أن نتائج التحقيقات في أسباب الإنفجار الذي وقع في مفاعل نطنز النووي لتخصيب اليورانيوم بمدينة أصفهان وسط البلاد، كان نتيجة خرق أمني .

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وشهدت إيران، منذ أواخر الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، سلسلة حرائق وانفجارات ضربت مواقع حساسة، بدأ أولها، في 26 يونيو، مع انفجار في منشأة للصواريخ الباليستية، في بارجين قرب طهران، وكان أبرزها انفجار هزّ أهم مفاعل نووي لتخصيب اليورانيوم في نطنز في أصفهان (وسط).

وتناقضت الروايات الرسمية الإيرانية بشأن حصيلة الأضرار في المفاعل، وتحفّظت على أسبابه بحجج أمنية، لتبقى أسباب التفجير في دائرة الترجيحات، مع تقارير صحافية أشارت إلى تورّط أميركي إسرائيلي في الحادث