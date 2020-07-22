شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: مسبار الأمل يرسل أول صورة بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة الاماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول صورة لمسبار الأمل بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كم.



وقال عبر تويتر: مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية .. ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق..

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