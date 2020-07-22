دبلوماسي ليبي يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب الدبلوماسي الليبي عارف النايض بضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك على وجه السرعة في ليبيا.



وتابع في حوار مع وكالة ”سبوتنيك“ الروسية: ”ربما يؤدي قرار البرلمان المصري بدعم سيادة واستقلال ليبيا إلى مزيد من الالتزامات العربية والأفريقية“ .. منتقداً تأخر تعيين مبعوث أممي خلفًا لغسان سلامة، مرحبًا بتكليف خبير أفريقي بالمهمة.

ولا يزال منصب مبعوث الأمم المتحدة لليبيا شاغرا منذ مارس عندما استقال المبعوث السابق غسان سلامة؛ بسبب ”الإحباط من عملية السلام المتعثرة“.

وتترأس الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز حاليا البعثة بصفة تسيير.

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وقال النايض وهو مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي لدول غربية وأفريقية، "إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطالب بتعيين مبعوث بنفسه، وفق ”رؤية تكنوقراطية غير مسيسة" .

وتابع: ”نحن كأفارقة نرحب بتعيين خبير أفريقي لهذه المهمة الأممية“، مشددًا على أن ”ليبيا بحاجة إلى مزيد من المشاركة الأفريقية للتعامل بشكل فعال مع الصراع الدموي وبناء السلام“.

وأوضح النايض أن ”تركيا نشرت حوالي 16 ألف مقاتل في ليبيا، بمن فيهم أعضاء في تنظيم القاعدة وتنظيم داعش“، وسيطرت على الموارد السيادية للبلاد.

وأردف: ”تركيا أكدت هيمنتها الكاملة على ليبيا ومواردها في تصريحات وخطب متغطرسة للغاية لوزير دفاعها ومسؤولين آخرين“.

وقال: إن مجلس النواب الليبي لم يبقَ له خيار سوى طلب تدخل مصر في الصراع المستمر بسبب التدخل التركي.