شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تسجل اكثر من ألف وفاة و64 ألف اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت الولایات المتحدة اليوم، أكثر من ألف حالة وفاة بالاضافة إلى ما یزید عن 64 ألف إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19).

Advertisements وأوضحت الاحصائیات التي نشرھا المركز التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامریكیة المتخصص في رصد الجائحة محلیا وعالمیا أن الولایات المتحدة سجلت 1082 وفاة بالإضافة إلى 64534 اصابة بالفیروس التاجي خلال ال24 ساعة الماضیة. وأشارت إلى أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 141995 وفاة و3899211 اصابة في الولایات المتحدة.

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