شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد البرلمانيين الإيرانيين المصابين بكورونا إلى 12 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 أفاد تقرير إخباري إيراني بأن عضوا آخر في البرلمان الإيراني أصيب بفيروس كورونا. وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء أنه تأكدت إصابة النائب أحمد آوائي، الذي يوجد الآن في حجر صحي منزلي. وآوائي هو النائب السابع عن محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، الذي يصاب بفيروس كورونا، ويذكر أن خوزستان تصنف حمراء بسبب عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها. ووفقاً لتقارير محلية فإن 12 نائباً في البرلمان الايراني أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي 3 منهم. ويتعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لإخلالهم بالتباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات. وإجمالا سجلت إيران 14634 وفاة، واقترب إجمالي الإصابات فيها من 279 ألف.





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