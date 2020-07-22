عبدالله بن زايد ونائب رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية الليبي يبحثون تطورات الأوضاع بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع أحميد حومة نائب رئيس مجلس النواب الليبي ومعالي عبدالهادي لحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال المرئي حرص دولة الإمارات على وحدة ليبيا الشقيقة وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها.

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وأشار إلى موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

وقال إن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وما تبذله جمهورية مصر العربية الشقيقة من جهود كبيرة في هذا الصدد انطلاقا من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي.

وأكد أن دولة الإمارات تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي - ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار.