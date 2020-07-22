شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على عدد إصابات كورونا بقطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وراتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 163. وأعلنتت الوزارة في بيان صحافي على موقعها اليوم، تسجيل 441 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 107871.





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