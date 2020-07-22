رئيس البرازيل لم يتعاف من الإصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أظهرت نتائج الفحوص اليوم الأربعاء أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لم يتعاف بعد من الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الفحوص أجريت أمس الثلاثاء وأُعلنت النتيجة صباح اليوم الأربعاء. وأفادت شبكة "سي.إن.إن" بأن بولسونارو لم يصب بالحمى منذ أسبوعين، وعنده مستويات طبيعية من التشبع بالأكسجين ومعدل ضربات القلب وضغط الدم. وأعلن بولسونارو في 7 يوليو (تموز) الجاري إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد عدة أشهر من التقليل من خطورة الفيروس. وعلق بولسونارو على النتيجة في ذلك الوقت في تصريحات تلفزيونية قائلا إن الأعراض بدأت في 5 يوليو (تموز)، وشملت ارتفاع درجة الحرارة. وقال إنه يشعر بالتحسن بعد تناول عقاري هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين، اللذين قدمهما علاجاً لفيروس كورونا رغم قلة الأدلة العلمية على فعاليتهما.

