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رئيس البرازيل لم يتعاف من الإصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أظهرت نتائج الفحوص اليوم الأربعاء أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لم يتعاف بعد من الإصابة بفيروس . وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الفحوص أجريت أمس الثلاثاء وأُعلنت النتيجة صباح اليوم الأربعاء. وأفادت شبكة "سي.إن.إن" بأن بولسونارو لم يصب بالحمى منذ أسبوعين، وعنده مستويات طبيعية من التشبع بالأكسجين ومعدل ضربات القلب وضغط الدم. وأعلن بولسونارو في 7 يوليو (تموز) الجاري إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد عدة أشهر من التقليل من خطورة الفيروس. وعلق بولسونارو على النتيجة في ذلك الوقت في تصريحات تلفزيونية قائلا إن الأعراض بدأت في 5 يوليو (تموز)، وشملت ارتفاع درجة الحرارة. وقال إنه يشعر بالتحسن بعد تناول عقاري هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين، اللذين قدمهما علاجاً لفيروس كورونا رغم قلة الأدلة العلمية على فعاليتهما.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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