بلجيكا تعتزم "التحرك بسرعة" لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

قال المركز الوطني للأزمة في بلجيكا اليوم الأربعاء إن البلاد تسجل زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بكورونا التي لا تقتصر على المسنين، داعياً إلى "التحرك بسرعة" لتجنب الحجر المنزلي من جديد. وقال متحدث باسم المركز بودوين كاتري: "علينا أن نتجنب تزايد الإصابات قبل أن تتسبب في فورة جديدة". ودعيت اللجنة الوطنية للأمن للاجتماع الخميس لبحث التدابير الواجب اتخاذها وإمكانية فرض إجراءات على المستوى الوطني. ارتفع عدد الإصابات الجديدة بين 12 و18 يوليو (تموز) بـ 89%، أي بمعدل 184 إصابة يومياً مقابل 98 إصابة في الأسبوع السابق. وقال الخبراء إن "هذه الزيادة في الوقت الراهن تتسارع يوماً بعد يوم، رغم الإجراءات المتخذة". وبلغت حصيلة الوباء في بلجيكا حتى الأربعاء 64258 إصابة و9805 وفيات. وبلجيكا من الدول التي تسجل أعلى حصيلة وفيات بالنسبة إلى عدد سكانها، مع إحصاء 85 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

