إسرائيليون يطالبون نتانياهو بالاستقالة بسبب معالجة أزمة كورونا واتهامات الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

احتشد نحو ألفي إسرائيلي خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في القدس أمس الثلاثاء، في وقت تزايدت فيه الاحتجاجات ضده بسبب معالجته لأزمة فيروس كورونا المستجد الآخذة في التفاقم ومزاعم الفساد بحقه. ونظم المحتجون مسيرة من مقر الإقامة الرسمي لنتانياهو إلى البرلمان، وهم يحملون لافتات عليها "مجرم الوزراء" بدلاً من رئيس الوزراء مطالبين نتانياهو الذي شغل المنصب لـ 5 ولايات بالتنحي. ودفعت إعادة السلطات لفرض قيود للحد من انتشار كورونا، بسبب زيادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، إسرائيليين يريدون مساعدات أفضل من الدولة بالنزول إلى الشوارع في مظاهرات أصبحت شبه يومية. كما تزايد الغضب العام بسبب مزاعم الفساد بحق نتانياهو الذي بدأت محاكمته في مايو(أيار) الماضي، بتهم من بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وهي اتهامات ينفيها جميعاً. وأعلن نتانياهو عدداً من حزم المساعدة الاقتصادية، لكن الكثير من الإسرائيليين الذين أحبطتهم الإجراءات الروتينية وبطء وتيرة المساعدات، يقولون إن المساعدات أقل من اللازم وتأتي بعد فوات الأوان. وفي إطار الاحتجاج، فتح أصحاب مطاعم أبوابهم مجاناً للمتظاهرين وطالبوا بالإبقاء على أعمالهم مفتوحة أو تلقي تعويضات عن إغلاقها. ولم تقدم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين.،وقدر مصور عدد المشاركين بنحو ألفين، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاحتجاج اجتذب مشاركة الآلاف من أنحاء البلاد. وسجلت إسرائيل التي يقطنها نحو 9 ملايين نسمة، حتى الآن أكثر من 50 ألف حالة إصابة بكورونا و422 وفاة.

