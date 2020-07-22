676 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، تسجيل 676 حالة إصابة جديدة أثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 47 حالة جديدة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن 549 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم. وذكر أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة. وكانت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، كشفت عن عدم تسجيل أى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء في آخر 24 ساعة.

