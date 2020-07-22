قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" ضد الصفحات المزيفة باسم الرئيس السابق عدلي منصور

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر حجب جميع الصفحات المزيفه التي تحمل اسم المستشار عدلى منصور و إخطار وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن المستشار عدلى منصور تواصل مع المجلس وأكد أنه ليس له أى صفحة شخصية.

و أضاف كرم جبر فى تصريحات صحفية له، أن المجلس ناشد وسائل الإعلام أن تلتزم بالمصادر الرسمية للحصول على البيانات، والتزام وسائل الإعلام بتحرى الدقة بشأن أزمة سد النهضة واللجوء للمصادر الرسمية، مؤكدا أن المجلس قرر لفت نظر قناة الصحة و الجمال.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أوصت من قبل بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

و كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى مسئولية البلاد في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، مناشداً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.