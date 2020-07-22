منع دخول مرتزقة أردوغان إلى طرابلس.. أمريكا تتدخل في الأزمة الليبية.. وتحرك مصري مع فرنسا وروسيا وألمانيا

كتب: ضياء السقا

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن المشاورات الحالية التي تجريها الولايات المتحدة بشأن ليبيا إيجابية، لافتة إلى أن المفاوضات تشمل كافة فرقاء الشعب الليبي.

وأضافت جيرالدين جريفيث فى تصريحات للإعلامية رشا نبيل، على قناة العربية، أن هناك اتصالات أمريكية لتطبيق وقف إطلاق النار في لبيبا ومنع دخول المرتزقة إلى طرابلس.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أجرى اتصاليّن هاتفييّن مع كل من "جان إيف لو دريان" وزير خارجية فرنسا و"هايكو ماس" وزير خارجية ألمانيا.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصاليّن الهاتفييّن تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك، حيث أكد الوزير شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، ومشيراً إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.

وفي الوقت نفسه، أكد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.

كما أجرى سامح شكري وزير الخارجية، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، حيث تم بحث الموقف الدقيق في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص على تفاعل الليبيين مع "إعلان القاهرة"، والذي يأتي مكملاً لمسار برلين السياسي، بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب. كما أكد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة، منوهاً أيضاً بضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

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واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على أهمية مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين القاهرة وموسكو على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ووافق البرلمان المصري، على إرسال عناصر من قوات مسلحة في الخارج لمحاربة "ميليشيات إجرامية" و "عناصر إرهابية أجنبية" في "الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان: "وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وأكد قرار النواب أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وكان مشايخ وأعيان القبائل الليبية، قد طلبوا من الرئيس السيسي تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.

كما أصدر مجلس النواب الليبي بيانا دعا فيه الجيش المصري للتدخل في البلاد من أجل حماية الأمن القومي للبلدين.