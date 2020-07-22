شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يختار نشأت الديهى لرئاسة لجنة الصحف الأجنبية وطباعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اختيار نشأت الديهى لرئاسة لجنة الصحف الأجنبية وطباعتها وعضوية لجان التدريب وإخطارات الصحف والتقارير الإعلامية.

وكان كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد من قبل أن المجلس قرر تكليف الدكتور عصام فرج، بتيسر أعمال منصب الأمين العام لحين الاستقرار على الشكل النهائى و اختيار الأمين العام الجديد للمجلس.

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وكان قد أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس شكل لجان المجلس حيث تم اختيار صالح الصالحى للجنة تراخيص القنوات والمهندس حسام صقر للجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وخالد ميرى للجنة إخطارات الصحف وصالح الصالحى لرئاسة لجنة الشكاوى وأسامة أبو زيد للجنة ضبط الأداء الرياضى وعزة مصطفى للجنة الدراما ومحمد مصطفى شردى لرئاسة لجنة التظلمات وأمير نبيل للجنة الملكية الفكرية والدكتورة منى الحديدى للجنة التدريب ورانيا هاشم للجنة تقارير الحالة الإعلامية والمستشار محمد عبد السميع لجنة الموارد البشرية.