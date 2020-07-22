شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا استخدمت الجزيرة "عناصر مسلحة" بدلا من إرهابيين فى حادث بئر العبد؟ خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور حسن أبو طالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تغطية قناة الجزيرة للهجوم الإرهابى على الارتكاز الأمنى فى بئر العبد بأنه يعكس قدر من العوار والحقارة والخسة فى استخدام المفردات الإرهابية، معتبرا أن استخدام وصف عناصر مسلحة فى الإشارة للإرهابيين له أغراض سياسية.

وأكد أبو طالب لـ"الخليج 365"، أن تغطية قناة الجزيرة هى جزء من مخطط يهدف إلى تصوير مصر بإنها فى أضعف حال وأن خياراتها ليست صائبة، وأن هناك معارضة مسلحة فى الداخل توجه ضربات موجعة لمؤسسات الدولة، وأضاف:"هذه التغطية هى جزء من مخطط للإخوان تتورط فيه قطر وتركيا وعدد من أجهزة المخابرات الدولية".

وأشار أبو طالب، إلى أن تغطية الجزيرة هى نتاج طبيعى لسياسات قائمة على معاداة مصر وتشويهها ومحاولة إثارة هواجس المواطن ضد حكومته، واصفا الجزيرة بأنها منبر إعلامى عميل أفصح عن حقارته في أكثر من موقف.

وأكد أبو طالب، أن استخدام مصطلح "عناصر مسلحة " بدلا من إرهابيين هدفه تصوير المواجهة في سيناء بأنها بين طرفين على نفس قدر المساواة ونزع صفة الإرهاب عن هذه العناصر وهذه الشرذمة، مشيرا إلى أنه لابد من الربط بين هذا الحادث الإرهابى وبين موافقة البرلمان على إرسال عناصر قتالية إلى خارج الحدود لتأمين أمننا القومى.