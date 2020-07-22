البرلمان: إخلاء المكاتب بالشورى بعد دور الانعقاد الحالى لاستقبال نواب الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، إنه لن يتم إخلاء مكاتب اللجان النوعية الموزعة بمجلس الشورى، إلا بعد فض دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، تمهيداً لتحضير المقر لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد.

وأضاف فوزى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيتم العمل على قدم وساق فور فض دور الانعقاد الذى يصدر بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، لإعادة توزيع كافة المكاتب الداخلية الخاصة بلجان مجلس الشيوخ. وفى سياق متصل، حرصت الأمانة العامة على البدء فى إعادة ترميم وصيانة مبنى مجلس الشورى (المزمع عقد مجلس الشيوخ فيه)، فى إطار الاستعدادات لاستقبال المجلس الجديد. Advertisements جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9، و8 أغسطس وفى الداخل 11 و12 أغسطس. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020 ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. وقسم القانون فى المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

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