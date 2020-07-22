شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ناعية شهداء الوطن: ندعم القوات المسلحة بمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل أسى وحزن استشهاد بطلين من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة أثناء تصديها لإحدى هجمات الجماعات الإرهابية فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء، مضيفة أن ذلك يأتى تزامنًا مع تحركات الدول الداعمة للإرهاب فى ليبيا، ليكشف لنا المخطط الكامل الذى تستهدف به هذه الدول عبر تلك الجماعات والميليشيات زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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وأكدت التنسيقية فى بيان لها دعمها الكامل لقواتنا المسلحة فى مواجهتها للإرهاب وداعميه سواء داخل الوطن أو خارجه، انطلاقًا من حقنا الشرعى فى الدفاع عن أنفسنا، فإن التنسيقية تثق كامل الثقة أن الشعب المصرى العظيم يصطف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة صفًا واحدًا، بما يُعلى المصلحة الوطنية المصرية والعربية.

و اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانها :" حفظ الله مصرنا الغالية ورحم شهدائنا الأبرار، وخالص الدعوات لمصابينا الأبطال".