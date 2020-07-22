شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسى فى تركيا بنسبة 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أن تقرير رسمى كشف عن ارتفاع أعداد الجرائم التى يتورط فيها الأطفال، سواء كانوا من الأتراك أو من الأجانب، بنحو 15% فى الفترة بين عامى 2015 و2019.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد الأطفال المستدعين إلى وحدات الأمن فى عام 2019 بسبب التورط فى الجرائم ارتفع إلى 511 ألفًا و247 طفلًا، بزيادة بلغت 5.8% مقارنة بعام 2018، بينما كان العدد 443 ألفًا و887 طفلًا فى عام 2015.

ولفت التقرير إلى أن 119 ألفًا و9 أطفال تعرضوا للإصابة فى جرائم خلال عام 2019، وأن 31 ألفًا و445 آخرين ضحايا لجرائم الاعتداء الجنسى، و22 ألفًا و683 آخر ضحايا لجرائم ضد أسرهم.

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وبهذا يكون عدد الأطفال ضحايا وقائع الاعتداء الجنسى قد ارتفع من 16 ألفًا و258 طفلًا فى عام 2015، إلى 31 ألفًا و445 طفلًا فى عام 2019، بزيادة بنحو 93%.

وكان المحامى التركى طارق فاضل أونيل، قال عبر تويتر أن القضاء التركى نظر خلال شهر واحد مئات القضاى مرتبطة بالأطفال أغلبها لجرائم الاستغلال الجنسى، ما يشير إلى كارثة مسكوت عنها داخل المجتمع التركي.

المحامى قال فى سلسلة تغريدات: “لقد فحصت القرارات الصادرة عن الدائرة 14 من محكمة الجنايات بمجلس الدولة خلال الشهر الأخير. ووجدت أن 990 قضية من بين 1000 قضية نظرتها المحكمة فى شهر واحد، متعلقة بوقائع الاستغلال الجنسى للأطفال”.