شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. تميم يعرض طائرات الديوان الأميرى للبيع للهروب من الأزمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديوجراف، يسلط الضوء على واقعة إعلان تميم بن حمد حاكم قطر عرض إحدى طائرات الديوان الأميرى للبيع، حيث اعتبر أن هذا الإعلان يأتى بحثا عن مخرج للأزمة المالية التي تتعرض لها قطر.

وأشار الفيديوجراف إلى أن الطائرة المعروضة للبيع هي أحد أفخم طرازات الطائرات في العالم تعرف إعلاميا باسم ملكة السماء كانت مخصصة لتنقلات رئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم حيث دخلت للخدمة في العام 2015، ولم تحلق أكثر من 11 ألف ساعة.

وأشار إلى أنها تعتبر أكثر الطائرات غلاء ورفاهية والأكثر تكلفة، وأن تجهيز مساحات الطائرة الداخلية استغرق عامين، حيث يمكنها حمل 89 راكبا وتضم غرف نوم ومعيشة ومكاتب خاصة.

وأشار الفيديوجراف، إلى أن تميم أهدى نظيرتها من نفس النوع للرئيس التركى أردوغان.

كان موقع bne IntelliNews نشر تقريرا خاصا يرصد فساد التعاون المالي المشبوه بين النظام التركي وإمارة قطر وفساد نظام أردوغان، بعنوان "ما وراء البوسفور: كيف فازت والدة أمير قطر بقرعة أرض إسطنبول وحكايات أخرى من العجائب".

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تناول الموقع المتخصص في الأخبار الاقتصادية، ومقره برلين ألمانيا، إعادة رسم قطعة أرض مساحتها 44 ألف متر مربع بجانب مشروع البنية التحتية الضخم المثير للجدل لقناة إسطنبول وتعود ملكيتها لوالدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، الشيخة موزة بنت ناصر، إلى منطقة سياحية وتجارية، وفقا لصحيفة سوزكو التركية اليومية. فى ديسمبر، وذكرت الصحيفة أن والدة تميم اشترت الأرض المعنية فى نوفمبر 2018 بعد تأسيس شركة في تركيا. خلال الفترة الماضية ارتفعت قيمة الأرض من من 12 مليون ليرة إلى ما يتأرجح ما بين 20 إلى 25 مليون ليرة.