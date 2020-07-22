المغاربة يتخلون عن “ونيس الحجر”.. مدة مشاهدة القنوات الوطنية في انخفاض مستمر

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، و43 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية.

وانطلاقا من الأرقام المعلن عنها، اليوم الأربعاء، من طرف مركز القياس” سيوميد”، فإن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأيام الممتدة 15 إلى 21 يوليوز، انخفض بـ17 دقيقة مقارنة مع الأسبوع، الذي قبله.

وتخص أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية هي: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.

إقبال المشاهد المغربي على مشاهدة التلفاز، والقنوات الوطنية بالتحديد، زاد، أثناء فترة تشديد الحجر، ووصل إلى أعلى المستويات في رمضان، غير أن تخفيف الحجر أدى إلى انخفاض تدريجي مستمر، منذ أسابيع.