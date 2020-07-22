بنعبد الله: عتبة 3٪ في الانتخابات تضمن التعددية وعقلنة المشهد السياسي في الآن ذاته- فيديو

أكد محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال مشاركته في تقديم مذكرة بشأن الاصلاحات السياسية والانتخابية في أفق استحقاقات 2021، على ما تضمنته هذه الأخيرة من ضرورة الخروج بإصلاحات تفضي إلى انفراج سياسي ومجتمعي قبل حلول موعد الانتخابات.

وقال بن عبد الله إنه يتعين على الأحزاب أن تسترجع أدوارها، وصلاحياتها قبل الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن التنسيق الثلاثي بشأن مطالب الإصلاحات السياسية، والانتخابية جاء رغبة في إعطاء قوة لهذه المذكرة، بعدما لم يتيسر الوصول إلى توافق مع كل الأحزاب السياسية بهذا الشأن وفق ما كان يطمح إليه.

بن عبد الله اعتبر أن التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان سابقا بمثابة خط أحمر، يتعلق بـ”بام” اليوم، مشددا على أن هذا الحزب تغير، و”أصبحت قياداته الجديدة تنتقد بنفسها ما وقع خلال الـ10 سنوات الماضية”.

كما أكد المتحدث نفسه موقف المذكرة من قضية العتبة الانتخابية، معتبرا أن نسبة 3 في المائة المعمول بها، حاليا، تضمن التعددية السياسية في المجالس المنتخبة، وفي الآن ذاته عقلنة المشهد السياسي.