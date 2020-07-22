مندوبية التخطيط: أسعار المواد الغذائية تراجعت بـ1.3 في المائة وسعر المحروقات في ارتفاع

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، اليوم الأربعاء، حدوث انخفاض في أسعار المواد الغذائية بنسبة قدرت بـ1.3 في المائة، خلال شهر يونيو الماضي، مقابل ارتفاع في الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.

وأكدت المندوبية، في مذكرتها بشأن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك لشهر يونيو 2020، أن أهم الانخفاضات المسجلة، ما بين شهري ماي، ويونيو 2020، همت على الخصوص: أسعار “السمك، وفواكه البحر” بـ 6,5 في المائة، و”الخضر” 5,1 في المائة، و”اللحوم” 1,3 في المائة، و”الزيوت، والذهنيات” 0,8 في المائة، و”القهوة، والشاي، والكاكاو” 0,7 في المائة، و”الحليب، والجبن، والبيض” 0,2 في المائة، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار “المحروقات” بـ 8,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ2,0 في المائة، وفي تطوان، وآسفي 1,2في المائة، وفي بني ملال 1,1 في المائة، وفي مراكش، والرشيدية 0,8 في المائة، وفي فاس 0,7 في المائة، وفي سطات 0,6 في المائة، وفي طنجة، وكلميم 0,4 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من مكناس بـ 0,2 في المائة، وفي الرباط 0,1 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,7 في المائة، خلال شهر يونيو 2020. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أسعار المواد الغذائية بـ 1,6في المائة، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,7 في المائة بالنسبة إلى “النقل”، وارتفاع قدره3,1 في المائة بالنسبة إلى “التعليم”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2020 انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2020، وارتفاعا بـ0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2019.