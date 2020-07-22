عبير العابد: المرض أرهقني

قالت الفنانة عبير العابد، إن “متلازمة نتف الشعر”، المرض النفسي، الذي تعانيه، جعلها تعيش وضعا مرهقا، على الرغم من مقاومتها.

وتقاسمت عبير العابد محنتها مع جمهورها، وقالت في تدوينة على أنستغرام: “المرض النفسي أرهقني.. لاأزل أحاول التغلب على المرض، أقاوم، وأسقط بعض اللحظات، في كل يوم”.

وأكدت العابد أنها تواجه الوضع في العزيمة والأمل، وقالت: “أنهض وأقف مرة أخرى لأني لازلت أحبني لازلت بحاجة إلي ولازلت مصرة على إدارك السعادة المطلقة، والراحة النفسية حتى ولو كان ذلك ليوم واحد فقط”.

وكانت عبير العابد قد أقدمت أثناء تشديد الحجر على حلاقة شعرها بالكامل، لتوضح بعد ذلك أنها تعاني مرضا نفسيا، أصيبت به، قبل حوالي 14 سنة، وكانت تخفيه قبل أن تتخذ قرار الجهر به.