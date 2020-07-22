شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" تشغّل رحلات عودة بين الشارقة وبيروت والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم الأربعاء، عن قيامها بتشغيل رحلات عودة بين الشارقة وبيروت يومي 29 و30 يوليو 2020.

وقالت الناقلة إن الرحلات متاحة للحجز على الموقع الشبكي للناقلة أو من خلال وكيل السفر الخاص أو مركز الاتصال التابع لها.

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