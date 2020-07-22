شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أمير الكويت يغادر غداً إلى أمريكا لاستكمال العلاج والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير شؤون الديوان الأميري قوله اليوم الاربعاء إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر البلاد فجر الخميس إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

Advertisements وقال الوزير إن هذا الأمر يأتي "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أمير الكويت يغادر غداً إلى أمريكا لاستكمال العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.