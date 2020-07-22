شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي مرحباً بملك الأردن: حرصنا مشترك على دعم وحدة الصف العربي أمام التحديات والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالملك عبدالله الثاني عاهل الأردن مؤكدنا سموه على حرص الإمارات والأردن المشترك على على دعم وحدة الصف العربي أمام التحديات .

وقال عبر تويتر: أرحب بأخي الملك عبدالله عاهل الأردن في بلده الثاني دولة الإمارات.. حرصنا مشترك على تعزيز علاقاتنا الأخوية، ودعم وحدة الصف العربي أمام التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والعمل على حل قضاياها من خلال التفاهم والحوار.

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