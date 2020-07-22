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صحفي سعودي يتحدى أردوغان إرسال مرتزقته إلى جنوب اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يوليه 2020

تحدى الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس تركيا أن ترسل مرتزقتها إلى جنوب اليمن.

 

ونشر الخميس تصريحا سابقا لأردوغان قال فيه إن تركيا ستبقى في سوريا إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية.

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وعلق الخميس على تصريح أردوغان قائلا: الكذاب سيبقى إلى أن ينقل أخر مرتزق سوري بفلوس الحمدين إلى ليبيا واليمن.

 

واختتم تغريدته متسائلا: هل يجرؤ على التوجه جنوبًا..بالطبع لا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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