شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و751 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 751 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 61 ألفا و185 حالة.
وأشار السند إلى وجود 127 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم أن 601 مصاب تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 51 ألفا و520.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 وفيات و751 إصابة جديدة بكورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.