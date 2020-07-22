شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و751 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء، خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 417.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 751 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 61 ألفا و185 حالة.

وأشار السند إلى وجود 127 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم أن 601 مصاب تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 51 ألفا و520.