العراق يسجل 2706 اصابات بكورونا وشفاء 2197 مصاباً

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة 325بغداد/ الكرخ 255مدينة الطب 176النجف 142السليمانية 50أربيل 61دهوك 11كربلاء 108كركوك 87ديالى 118واسط 123البصرة 121ميسان 84بابل 186الديوانية 77ذي قار 40الأنبار 23نينوى 28صلاح الدين 182

وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 2706 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 387

بغداد الكرخ 466

مدينة الطب 112

النجف 64

السليمانية 140

أربيل 98

دهوك 14

كربلاء 185

كركوك 136

ديالى 59

واسط 255

البصرة 230

ميسان 72

بابل 138

الديوانية 86

ذي قار 35

الأنبار 13

المثنى 97

نينوى 39

صلاح الدين 80

ولفت البيان الى أن "الوفيات 92 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 4

كربلاء 7

كركوك 6

ديالى 1

واسط 4

البصرة 8

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 1

ذي قار 7

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 2

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وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 67147 ( نسبة الشفاء 67.2 %)، ومجموع الااصابات: 99865، والراقدين الكلي: 28676، والراقدين في العناية المركزة: 441، مجموع الوفيات: 4042".