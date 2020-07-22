اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن رفع مقترح إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل خلال أيام العيد. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم رفع مقترح إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الأضحى". Advertisements وأضافت أن "المقترح يشمل فقط أيام عيد الأضحى المبارك". وتشهد بغداد ومحافظات عدة حظراً جزئياً للتجوال، فيما يكون الحظر شاملاً خلال ايام الخميس والجمعة والسبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن رفع مقترح إلى اللجنة العليا بفرض حظر شامل خلال أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.