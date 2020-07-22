الحدود يدعم صفوفه بأربع صفقات جديدة

وقال المدرب المساعد قاسم فرحان في بيان للنادي ان "الجهاز الفني للفريق نجح مع ادارة النادي بالتعاقد مع مجموعة جديدة من اللاعبين انضموا لفريق لكرة القدم لتمثيله في الموسم الجديد بشكل مثالي".

وتابع ان "اللاعبين هم المهاجمان منار طه ومصطفى هادي قادمان من نادي نفط الجنوب والحارس حيدر محمد القادم من نادي السماوة والموهبة الشابة المهاجم ابو ذر عبد السادة لاعب فريق الكوت بكرة القدم وهداف دوري الدرجة الاولى في محافظة واسط".



واضاف ان "الجهاز الفني أكمل الان الفريق بنسبة تسعون بالمئة بعد تجديد التعاقد مع اغلب اللاعبين الذين مثلوا الفريق بالموسم الماضي واضافة اسماء جديدة وبانتظار اضافة لاعبان او ثلاثة قد يكونوا محليين او محترفين في الايام المقبلة".

وبين فرحان ان "الجهاز الفني ينتظر قرارات خلية الازمة للشروع بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد الذي من المقرر ان ينطلق في العشرين من ايلول المقبل".