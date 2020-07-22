الحدود يدعم صفوفه بأربع صفقات جديدة

2020-07-22 | 16:10
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اعلنت ادارة نادي الحدود الرياضي بشكل رسمي، عن تعاقدها مع اربعة لاعبين جدد انضموا لفريق كرة القدم لتمثيله في الموسم الجديد
وتابع ان "اللاعبين هم المهاجمان منار طه ومصطفى هادي قادمان من نادي نفط الجنوب والحارس حيدر محمد القادم من نادي السماوة والموهبة الشابة المهاجم ابو ذر عبد السادة لاعب فريق الكوت بكرة القدم وهداف دوري الدرجة الاولى في محافظة واسط".
واضاف ان "الجهاز الفني أكمل الان الفريق بنسبة تسعون بالمئة بعد تجديد التعاقد مع اغلب اللاعبين الذين مثلوا الفريق بالموسم الماضي واضافة اسماء جديدة وبانتظار اضافة لاعبان او ثلاثة قد يكونوا محليين او محترفين في الايام المقبلة".
وبين فرحان ان "الجهاز الفني ينتظر قرارات خلية الازمة للشروع بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد الذي من المقرر ان ينطلق في العشرين من ايلول المقبل".
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