الجبوري: وزير التعليم اتخذ قراراً متسرعاً بتكليف شخص عليه مخالفات بمنصب رئيس جامعة

وقال الجبوري في بيان تلتقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي اتخذ وللأسف قراراً متسرعاً وغير مدروس، بتكليف شخص بمنصب رئيس جامعة تكريت رغم كونه ارتكب مخالفات وخروقات وتم إصدار عقوبات بحقه، وهناك أمر صادر من الوزارة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٨ بعدم تسنمه أي منصب".



وتساءل الجبوري، "كيف يقوم الوزير بمخالفة قرارات سابقة صادرة من وزارته؟ وما هذه الازدواجية في التعامل مع هكذا قضايا حساسة"، داعيا رئيس الوزراء إلى "اتخاذ موقف تجاه هذه الازدواجية، وضرورة تراجع وزير التعليم العالي عن هذا القرار".

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