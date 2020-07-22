أمير الكويت يغادر فجر الخميس إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/7/22 06:48 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت، الأربعاء، أن أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر البلاد فجر يوم غد الخميس متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر سيغادر الكويت فجر يوم غد الخميس متجها إلى الولايات المتحدة الامريكية بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة.
وأعرب البيان تمنياته لأمير الكويت بـ"بموفور الصحة والعافية".
وخضع أمير الكويت، ظهر السبت الماضي، لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
وفي أعقاب ذلك أعلن الديوان الأميري الكويتي، االاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.
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