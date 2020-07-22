البحرية اليونانية تتأهب بسبب الأنشطة التركية في بحر إيجة المزيد

دخلت البحرية اليونانية، حالة "التأهب"، بسبب الاستفزازات التركية في شرق المتوسط والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية.

وقال مصدر عسكري يوناني لوكالة فرانس برس، إن البحرية نشرت بوارج عسكرية في بحر إيجة بعد الإعلان عن حالة "التأهب" بسبب الأنشطة التركية للتنقيب عن النفط والغاز.

ووفق المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه، فقد تم نشر الوحدات البحرية، منذ أمس الثلاثاء، في جنوب وجنوب شرق بحر إيجة"، دون المزيد من التفاصيل.

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ومرارا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه إزاء الاستفزازات التركية غير القانونية والمتمثلة في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تدخلات أنقرة العسكرية في ليبيا.

واليوم، احتجت الحكومة اليونانية على إعلان تركيا التنقيب في جزء من الجرف القاري اليوناني.

وفي بيان لها، دعت الخارجية اليونانية، تركيا إلى "وقف هذه النشاطات غير القانونية التي تنتهك الحقوق السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".

وأدى سلوك تركيا الاستفزازي في شرق المتوسط إلى توترات بالمنطقة، وزاد من تدهور العلاقة مع الأوروبيين.